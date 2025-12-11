إعلان

8 صور.. مي عمر ودرة ومحمد سامي على السجادة الحمراء بختام مهرجان البحر الأحمر

كتب : هاني صابر

10:32 م 11/12/2025
تألقت الفنانة درة والفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة هذا العام.

وظهرت مي عمر بفستان أسود أنيق مع زوجها، كما ظهرت درة بفستان خطفت من خلاله الأنظار إليها.

وشهد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر حضور عدد من الفنانين لتوديع الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام اليوم الخميس 11 ديسمبر، بميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية، عدد كبير من نجوم الفن.

وكان من بين الحضور كل من ريهام أيمن وزوجها شريف رمزي، أنتوني هوبكنز، جوني ديب، سلمان خان، يسرا، كارول سماحة، حسن الرداد، هنا شيحة، أروى جودة، درة، لبلبة، سارة طيبة، خيرية نظمي، صبا مبارك.

درة مي عمر المخرج محمد سامي مهرجان البحر الأحمر السينمائي حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

