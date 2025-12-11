لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع عن كثب ارتفاع نسب الإصابة بالفيروسات التنفسية المسجلة خلال الفترة الحالية.

وأشار "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" المذاع على قناة "dmc"، إلى أن هذه الزيادة في الإصابات مجرد أمر متوقع وموسمي، حيث أن المعدلات الحالية لا تختلف عن تلك المسجلة في نفس الفترة من السنوات الماضية.

وأضاف متحدث الصحة، أن الملاحظ هو أن شدة الأعراض التي تظهر على المرضى هذا العام تعتبر أعلى مقارنة بالسنوات السابقة، وهو أمر لا يتم إنكاره.

وأكد أن هذا الارتفاع في حدة الأعراض لا يعني ظهور مُتحور جديد أو فيروس غير معروف، ولكنه يعكس بشكل أساسي زيادة في قوة الأعراض الظاهرة لدى المصابين.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن الفيروس الأكثر انتشارًا وتسببًا في الحالات الحالية داخل البلاد هو فيروس الأنفلونزا من نوع (H1N1) التابع لفئة أنفلونزا (A).

وأوضح أن هذا النوع بالتحديد تتسم أعراضه مثل الحمى الشديدة وآلام الجسم بأنها أشد نسبيًا من أعراض باقي الفيروسات التنفسية الشائعة الأخرى.

وتابع أن فيروس كورونا كان المسيطر على المشهد من عام 2019 حتى عام 2023، مما أدى إلى انخفاض هائل في حالات الأنفلونزا العادية بلغ نحو 99%.

وأكد أن هذا الانخفاض الحاد دفع الكثير من المواطنين إلى التخلي عن أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمي في الفترات الأخيرة، وهو ما يعد أحد العوامل الرئيسية وراء شدة الأعراض التي نراها الآن، حيث انخفضت المناعة المجتمعية ضد سلالات الأنفلونزا.

