زوجة محمد النني الثانية تنشر صورة رومانسية جديدة تجمعهما

شاركت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم وسط الجزيرة الإمارات محمد النني، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لها رفقة زوجها.

ونشرت حنان عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة رومانسية تجمع بينها وبين زوجها.

وفي سياق متصل كان محمد النني شارك رفقة منتخب مصر في بطولة كأس العرب، المقامة في قطر خلال الفترة الحالية.

وكان منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، ودع بطولة كأس العرب من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، بعدما حصد نقطتين فقط من 3 مباريات خاضهم بالمسابقة.

وخاض المنتخب الوطني الثاني 3 مباريات في بطولة كأس العرب 2025 بقطر، تلقى الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في مباريات ولم يحقق أي فوز.

