يارا السكري تنشر صورا مع أحمد العوضي من كواليس"علي كلاي"
كتب : هاني صابر
شاركت الممثلة الشابة يارا السكري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا تجمعها مع الفنان أحمد العوضي من كواليس تصوير مسلسل "علي كلاي".
ونشرت يارا السكري، الصور، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "رمضان 2026".
ويخوض "العوضي" المنافسة في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي".
مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.