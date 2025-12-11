وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعيه

رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب أحمد صلاح بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان حلمي عبدالباقي، عن وفاة الراحل عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمك يا حبيبي، كنت بكلمك من أسبوع علشان أطمن عليك.. ربنا يتغمّدك بواسع الرحمة والمغفرة، ويجعل مرضك في ميزان حسناتك.. برجاء الدعاء".

على جانب آخر، كان حلمي عبد الباقي وكيل ثاني نقابة الموسيقيين، علق على قرار إحالته إلى التحقيق من نقابة المهن الموسيقية، بسبب الأزمة التي نشبت بينه وبين النقيب مصطفى كامل، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، إنه فوجئ بتحويله للتحقيق، ولا يعلم السبب، مؤكدًا أن كل تصريحاته في الفيديوهات السابقة كانت صادقة ويمتلك ما يثبت ذلك.

وأضاف: "أنا طلبت من النقيب العام يحلف على المصحف ويقول أنه كان بيكذب في أي كلمة قلتها، أنا بدافع عن نفسي وكرامتي اللي اتهانت من خلال الفيديو المسرب، والقانون بيقول إقالة حلمي عبدالباقي يكون من خلال الجمعية العمومية، لكن تحقيق في تحقيق وشطب كل دا ظلم وأنا مش هسكت ومكمل للآخر".