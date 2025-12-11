أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

كتب - معتز عباس:

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل بعد تداول أنباء بمرورها بأزمة صحية.

وقال زكي في بيان صحفي، إن الفنانة عبلة كامل في حالة صحية جيدة، وتعيش حياتها بكل هدوء داخل منزلها".

وأضاف، أن قرار ابتعادها عن الفن قرار شخصي ملوش علاقة بمرضها، موضحا أن قرار العلاج على نفقة الدولة يشمل جميع الفنانين الكبار من بينهم الفنانة عبلة كامل.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته برعاية كبار الفنانين، وجاء في بيان النقابة: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تقديرًا لتوجيهاته برعاية كبار الفنانين أصحاب التاريخ الفني الحافل، وتكفّل الدولة بعلاجهم وتقديم الدعم الكامل لهم، عرفانًا بما قدموه من إبداع وإثراء للوجدان المصري والعربي على مدار عقود".

وأضاف البيان: "إن هذه اللفتة الإنسانية النبيلة تعكس ما يتمتع به الرئيس من تقدير عميق لقيمة الفن ودور الفنانين في تشكيل الوعي الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر، كما تؤكد حرص الدولة المصرية بقيادة سيادته، على الوفاء لأبنائها المخلصين ممن أسهموا في بناء وجدان الأمة وإسعاد شعبها، حفظ الله مصر وقيادتها الحكيمة، ودامت رايتها عالية خفاقة بالفن والعطاء والوفاء".