محمد رمضان يكشف سر جُملة "ثقة في الله"

كشف النجم محمد رمضان كواليس مشواره الفني وأنجح أعماله الفنية خلال الفترة الماضية.

وقال خلال استضافته في برنامج أجمد 7 عبر نجوم إف.إم، مع جيهان عبد الله، إن الطموح والإصرار من أهم أسرار نجاحه فهو لا يترك اليأس يتسلل إليه مهما حدث، ويتحلى بالجرأة في تفكيره.

وعن سر تمسكه بجملة "ثقة في الله" قال:" هي السر وراء النجاح، فربنا ميزنا وسخر لنا الأرض، فعليك أن تعرف إنك أقوى شيء على هذا الكوكب كإنسان، وإذا صدقت في نفسك، الكون سيكون خادمك المطيع".

ويغيب النجم محمد رمضان عن السباق الرمضاني المقبل 2026، وينتظر عرض فيلمه السينمائي"أسد".