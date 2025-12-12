إعلان

محمد رمضان يكشف سر جُملة "ثقة في الله"

كتب : سهيلة أسامة

12:12 ص 12/12/2025

محمد رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف النجم محمد رمضان كواليس مشواره الفني وأنجح أعماله الفنية خلال الفترة الماضية.

وقال خلال استضافته في برنامج أجمد 7 عبر نجوم إف.إم، مع جيهان عبد الله، إن الطموح والإصرار من أهم أسرار نجاحه فهو لا يترك اليأس يتسلل إليه مهما حدث، ويتحلى بالجرأة في تفكيره.

وعن سر تمسكه بجملة "ثقة في الله" قال:" هي السر وراء النجاح، فربنا ميزنا وسخر لنا الأرض، فعليك أن تعرف إنك أقوى شيء على هذا الكوكب كإنسان، وإذا صدقت في نفسك، الكون سيكون خادمك المطيع".

ويغيب النجم محمد رمضان عن السباق الرمضاني المقبل 2026، وينتظر عرض فيلمه السينمائي"أسد".

محمد رمضان برنامج أجمد 7 جيهان عبد الله ثقة في الله

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟