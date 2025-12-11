نادين لبكي وسلمان خان على السجادة الحمراء في ختام البحر الأحمر

خطفت المخرجة نادين لبكي عضو لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الأنظار إليها عقب ظهورها على السجادة الحمراء بحفل الختام.

وظهرت نادين لبكي، بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود، كما ظهر النجم العالمي سلمان خان بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور له على السجادة الحمراء ليلتقط صورا تذكارية.

وشهد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر حضور نخبة من الفنانين بينهم مي عمر وريهام أيمن وزوجها شريف رمزي، أنتوني هوبكنز، جوني ديب، يسرا، كارول سماحة، حسن الرداد، هنا شيحة، أروى جودة، درة، لبلبة، سارة طيبة، خيرية نظمي، صبا مبارك.