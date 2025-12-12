إعلان

انتخابات النواب 2025.. بيان الحصر العددي للدائرة الأولى بأسوان

كتب : إيهاب عمران

05:57 ص 12/12/2025

انتخابات النواب بأسوان

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة أسوان، ومقرها مركز شرطة أسوان، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

وبحسب البيان الرسمي، بلغ: إجمالي الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية: 421,851 ناخبًا، إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم: 24,525 ناخبًا، الأصوات الباطلة: 1,161 صوتًا، الأصوات الصحيحة: 23,364 صوتًا.

أصوات المرشحين: مدحت المنصواري: 9,522 صوتًا، شرعي محمد صالح: 4,566 صوتًا.

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.

انتخابات أسوان نتائج النواب 2025 الحصر العددي أخبار أسوان

