إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال هذه الفترة:

سارة سلامة

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار إليها، ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، وارتدت جاكيت باللون الأبيض جيب وتوب بنفس اللون.

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي بفستان قصير، وإطلالة جريئة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

أميرة أديب

نشرت الفنانة الشابة أميرة أديب صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود".

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت صبري بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية قميصًا باللون الوردي الفاتح وبنطلون جينز.

صبا مبارك

تألقت الفنانة صبا مبارك أثناء حضورها عرض فيلم "صوت هند رجب" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت على السجادة الحمراء بفستان رمادي أنيق.

آية سليم

شاركت الفنانة آية سليم جمهورها صورة جديدة لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال ولاقت إعجاب جمهورها.

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي بإطلالة وصفها الجمهور بالرجولية، إذ ارتدت خلالها بدلة باللون الأبيض مع قصة شعر "البوي كات"، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وئام مجدي

خطفت الفنانة الشابة وئام مجدي الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة من أحدث ظهور لها على طريقة الـ "سيلفي" من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال داخل سيارتها.