ننشر الحصر العددي لدائرة ديرمواس بالمنيا

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة السادسة، ومقرها مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، نتائج الحصر العددي لفرز الأصوات عقب انتهاء أعمال الفرز.

وبحسب ما أعلنته اللجنة، جاء الحصر العددي على النحو التالي:

إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم: 54,983 ناخبًا من بين 264,805 ناخبين لهم حق التصويت.

الأصوات الباطلة: 3,998 صوتًا.

الأصوات الصحيحة: 50,985 صوتًا.

وأسفر الحصر العددي عن حصول كلاً من المرشحين علاء قدري واللواء أشرف أبو المكارم على أعلى الأصوات للمنافسة على مقعد وحيد.

وحصد المرشح علاء قدري: 20,279 صوتًا، وأشرف عبد العزيز أبو المكارم: 17,300 صوتًا.

وأكدت اللجنة أن ما تم إعلانه يُعد حصرًا عدديًا لأصوات اللجان الفرعية فقط، ولا يُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، إذ تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بالإعلان الرسمي للنتائج.