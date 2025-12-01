إعلان

"فستان قصير وقبعة".. أحدث ظهور لـ نورهان منصور في روما

كتب : معتز عباس

06:49 م 01/12/2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نورهان منصور تلتقط صورة سيلفي
  • عرض 7 صورة
    نورهان منصور بفستان قصير
  • عرض 7 صورة
    نورهان منصور بفستان قصير
  • عرض 7 صورة
    نورهان منصور
  • عرض 7 صورة
    نورهان منصور باطلالة جريئة
  • عرض 7 صورة
    نورهان منصور باطلالة جريئة

خطفت الفنانة نورهان منصور الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نورهان صورا لها من زيارتها الأخيرة لـ روما، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير، وقبعة فوق الرأس.

تفاعل المتابعين مع الصور، بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي:"ايه الحلاوة دي"، "جميلة أوي"، "صورك تحفة"، "الجمال كله فيكي"، "الحلوة واحدة وبس".

آخر أعمال الفنانة نورهان منصور

ظهرت نورهان منصور في رمضان 2024، بمسلسل "قهوة المحطة" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، بطولة بيومي فؤاد، رياض الخولي، أحمد غزي، غادة طلعت، فاتن سعيد، هالة صدقي، انتصار، أحمد خالد صالح، أحمد ماجد، حسن أبو الروس، ومجموعة كبيرة من النجوم.

ودارت أحداث المسلسل، حول شاب يسعى للحصول على فرصة في عالم التمثيل، ويزور القاهرة لتحقيق حلمه، إلا أنه يفقد حياته، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

نورهان منصور روما

