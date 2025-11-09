أول تعليق من ياسر جلال بعد الهجوم عليه بسبب كلمته بمهرجان وهران

كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان ياسر جلال على الرد على منتقديه بعد كلمته التي ألقاها في ختام مهرجان وهران السينمائي المُقام في دولة الجزائر، بعد تكريمه، وتحدث خلالها عن حكاية رواها له والده المخرج الكبير الراحل جلال توفيق، وقعت بعد حرب 1967.

ونشر ياسر فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، قال فيه "بسم الله الرحمن الرحيم نهاركم سعيد جميعا.. في البداية كل التحية والتعظيم والإجلال لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة، وبفتخر وبتشرف إني كنت في يوم من الأيام واحد من أفرادها، عندما قمت بتأدية الخدمة العسكرية وحصلت على شهادة إنهاء الخدمة وتأديتها كـ قدوة حسنة، وبفتخر إني قدمت لبلدي عملين في منتهى الأهمية، عملين وطنيين: الاختيار الجزء الثالث وفيلم يوم الكرامة الفيلم الحربي العظيم".

وتابع "ومحدش يقدر يزايد على دور مصر في مساعدتها لأشقائها على مر التاريخ من المحيط للخليج، بس أنا لقيت بعض التعليقات السلبية على الكلام اللي أنا قلته في الجزائر أثناء تكريمي في مهرجان وهران السينمائي الدولي، قلت نصا إن الجزائر بعد حرب 67 والدي حكالي أنها بعتت قوات صاعقة عشان تحمي المواطنيين المصريين في ميدان التحرير، لأن كان فيه إشاعة إن إسرائيل هتعمل إنزال وأعمال تخريبية في وسط البلد، وقلت والدي حكالي ده".

وأشار إلى أن والده دائما كان يحدثهم بمحبة عن الوطن العربي وكلمة عروبة ويحكي عن الجزائر والسعودية وسوريا وكل الأشقاء العرب، موضحا "الأدوار معروفة ودور مصر في خدمة الأشقاء العرب معروف، وأدوار الأشقاء العرب في خدمة مصر ومساندتها ومساعدتها معروف، كل السادة المحترمين أصحاب الفخامة رؤساء الجمهورية على مر التاريخ، ياما ذكروا مساعدة الأخوة العرب والأشقاء العرب لينا، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتباهى بمساعدة الأشقاء العرب لمصر، وكذلك الأشقاء العرب يتباهوا بمساعدة مصر ليهم".

وعاد ياسر للحديث مرة أخرى عن سنوات الحرب وشكل الدعم الذي قدمته الدول العربية لـ مصر، مضيفا "معروف أن الدول العربية والجزائر أرسلوا قوات رمزية لمصر بعد حرب 67 للدفاع عن مصر، ده شيء معروف محدش يقدر ينكره. كل التحية والتقدير لشعب الجزائر لا تلتفتوا للكلام اللي اتقال والتعليقات السلبية، كل واحد يقول اللي عايزه بس الأدوار معروفة والمقامات محفوظة، كلنا نتذكر دور فخامة الرئيس هواري بومدين في دعمه لمصر ودور الرئيس العظيم جمال عبدالناصر في دعمه للثورة الجزائرية، محدش يقدر ينكر الكلام ده خالص".

واختتم ياسر الفيديو والذي جاء تحت عنوان "بيان هام": "ربنا يحفظ مصر وكل الدول العربية من كيد الكائدين، ربنا يخلينا لبعض، مصر 120 مليون شخص تقريبا، فلو طلع كام واحد قال كلام سلبي مش مشكلة، لكن الغالبية العظمى بيحبوا الجزائر، الشعب المصري كله بيحب الجزائر والشعب الجزائري كله بيحب مصر، تحيا مصر وتحيا الجزائر وتحيا كل الدول العربية، ربنا يقربنا من بعض مفيش داعي نقعد نعاير بعض ونقول إحنا أحسن، الكبير مش بيقول إنه كبير، المعطاء مش بيقول إنه منّ على الآخرين بعطاياه، محدش بيقول كده.. نهاركم سعيد".

كان الفنان ياسر جلال ألقى كلمة في مهرجان وهران عقب تكريمه، أثارت الجدل وتسببت في انتقاده، وقال فيها: "والدي حكى لي قصة، قلتها قبل ذلك في حديث تليفزيوني، قال لي إن بعد نكسة 67 ظهرت شائعة أن إسرائيل تخطط لعملية إنزال جوي في ميدان التحرير للقيام بعمليات تخريبية".

وتابع: "الجزائر أرسلت جنود من الصاعقة يمشوا في ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد لحماية المواطنين الستات والرجال المصريين".

واختتم: "أنا تربيت على حب الجزائر والجزائريين، وهربي أولادي على حب الجزائر، تحيا مصر وتحيا الجزائر".

ياسر جلال انتهى مؤخرًا من تصوير مسلسل للعدالة وجه آخر، والذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، كما يشارك في رمضان 2026 بمسلسل كلهم بيحبوا مودي.