علق الفنان عصام السقا على الجدل الذي أثارته الإعلامية سمر فودة حول ارتداء الجلباب الصعيدي في المتحف المصري الكبير.

ونشر عصام السقا صورة له بالجلباب الصعيدي عبر صفحته على فيسبوك وكتب: " الجلابية مش مجرد زي شعبي، دي جزء من ملامحنا ، اللي العالم بيحسدنا عليها، اللي يستهين بيها، كأنه بيستهين بأبوه وجده وتراب البلد اللي طلع منها، مصر اتبنت بسواعد لابسة جلابية، مش ببدل مستوردة".

وكانت آخر مشاركات عصام السقا في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن عصام السقا يشارك الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

