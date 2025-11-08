نيللي كريم تحمل بغبغان في "أنا عربية" بموسم الرياض

بعد ساعات من وفاة والده.. محمد رمضان في عزاء السيناريست أحمد عبدالله- صور

شاركت النجمة نيللي كريم جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا جديدة من حضورها معرض أنا عربية، المُقام ضمن النسخة الجديدة من موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وظهرت نيللي تحمل ببغاء في إحدى الصور، معلقة "أنا عربية.. عنوان للفخامة والأناقة العربية، تفاصيل راقية واستقبال يعبّر عن الإبداع العربي".

جدير بالذكر أن نيللي كريم تنتظر مشاركة فيلميها "القصص" مع الفنان أمير المصري، و"جوازة ولا جنازة" بطولة الفنان شريف سلامة، في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر المُقبل.

نيللي كريم شاركت في رمضان 2025 ببطولة مسلسل إخواتي مع النجمات: كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، إخراج محمد شاكر خضير.