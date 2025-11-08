بعد ولادة صعبة.. زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعاني من نزيف وتدخل العناية

كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عن مرور زوجته بأزمة صحية، بعد عملية ولادة وصفها بالصعبة، أثناء وضعها طفلهما الثاني.

وكتب محمد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قدر ولطف.. مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي.. اللهم لك الحمد والشكر على كل حال.. دعواتكم".

كان محمد محمود عبدالعزيز رُزق في نوفمبر 2022 بطفلة أطلق عليها اسم تمارا.

جدير بالذكر أن محمد محمود عبدالعزيز يشارك في بطولة الموسم الثاني من مسلسل وتر حساس، مع عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: غادة عادل، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، كمال أبو رية، رانيا منصور.