بإطلالة صيفية جريئة.. وئام مجدي تخطف الأنظار من أحدث ظهور

خضعت الفنانة وئام مجدي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت وئام مرتدية إطلالة صيفية أنيقة وجريئة خطفت بها الأنظار وحازت إعجاب متابعيها وعلقوا: "زي القمر، قلبي والله، ربنا يسعدك يا أحلى فنانة".

وكانت آخر مشاركات وئام مجدي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن آخر مشاركات وئام مجدي على شاشة السينما كانت بفيلم "ماما وبابا" بطولة الفنانة ياسمين رئيس.

