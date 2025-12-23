"يا طيب".. إيمان العاصي تنعى الماكيير الراحل محمد عبدالحميد

كندة وعمرو يوسف ومنة شلبي وزوجها.. 20 صورة من عزاء سمية الألفي

نعت الفنانة إيمان العاصي الماكيير الراحل محمد عبد الحميد، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر.

ونشرت إيمان العاصي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "الله يرحمك ويغفر لك يا راجل يا جميل، يا محترم، يا طيب… إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم.

