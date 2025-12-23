إعلان

"يا طيب".. إيمان العاصي تنعى الماكيير الراحل محمد عبدالحميد

كتب : سهيلة أسامة

03:54 م 23/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد عبدالحميد ودنيا عبدالعزيز
  • عرض 4 صورة
    الفنانة كندة علوش والماكيير محمد عبد الحميد
  • عرض 4 صورة
    إيمان العاصي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعت الفنانة إيمان العاصي الماكيير الراحل محمد عبد الحميد، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر.

ونشرت إيمان العاصي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "الله يرحمك ويغفر لك يا راجل يا جميل، يا محترم، يا طيب… إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم.

اقرأ أيضًا:

"شرف وفخر لمصر".. غادة رجب تساند محمد صبحي بكلمات مؤثرة

بكلمات مؤثرة سمية الألفي تنعى عمتها: "وحشتيني يا سمسم"

"بإطلالة كاجوال".. آيتن عامر تخطف الأنظار من العرض الخاص لفيلم طلقني

من العرض الخاص لفيلم "طلقني".. 20 صورة جمعت كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني

الفنانة إيمان العاصي وفاة الماكيير محمد عبدالحميد إيمان العاصي تنعى الماكيير محمد عبدالحميد إيمان العاصي على فيسبوك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يحافظ الذهب على اتجاهه الصعودي الأيام المقبلة؟ خبراء يجيبون
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟