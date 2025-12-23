شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها صورتين من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ميرنا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون اللبني مكشوف البطن، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "ما شاء الله عليكي يا قلبي"، "عسل"، "رقيقة أوي"، "ما شاء الله خطيرة"، "الفستان تحفة".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل تشارك في مسلسل "الكينج"، وهو من بطولة محمد إمام، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

