خاص| تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد منير بعد دخوله المستشفى

يخضع النجم محمد منير، لفحوصات طبية، بإحدى المستشفيات، وذلك بعد انتقاله لها أمس الإثنين.

وتحدث مصدر مقرب من محمد منير، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "الكينج بخير، عانى فقط من بعض الإجهاد، بسبب المجهود الكبير الذي قام به خلال سفره إلى قطر، لحضور نهائيات كأس العرب، ودخوله مباشرة بروفات الإعداد لحفله المقبل".

وتابع: "الحمد لله حالته جيدة، ويخضع لفحوصات طبية، في غرفة عادية".

وقدم الكينج محمد منير، أغنية بعنوان "مكاني"، ضمن الأغاني الرسمية لبطولة كأس العرب لكرة القدم، وشارك أيضا مؤدي أغاني الراب ويجز، تقديم أغنية "كلام فرسان".

ويقدم محمد منير بمشاركة ويجز، الحفل المقرر إقامته في أرينا كوكا كولا دبي، يوم 17 يناير 2026.