نعت الفنانة كندة علوش الماكيير محمد عبد الحميد، والد الفنان أحمد عبد الحميد، الذي وافته المنية صباح اليوم.

ونشرت كندة صورًا أرشيفية تجمعها بالراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "الأستاذ الغالي الفنان المبدع خبير المكياج محمد عبد الحميد في ذمة الله، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته خالص العزاء لأسرته ولأبنائه أحمد وآية الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة على روحه"

وكان الماكيير محمد عبد الحميد قد تعرّض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استلزمت نقله إلى أحد المستشفيات.

