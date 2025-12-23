تعرض زوجة كريم الحسيني لأزمة صحية ونقلها المستشفى

أعلن الفنان كريم الحسيني عن تعرض زوجته لوعكة صحية مفاجئة، ونقلها على إثرها إلى أحد المستشفيات.

ونشر الحسيني عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أنت الشافي المعافي، اللهم اشفي زوجتي شفاء عاجلاً غير آجلاً يا رب، واشفي كل مريض يتألم شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين، الحمد لله رب العالمين".

ويذكر أن آخر أعمال كريم الحسيني كانت مشاركته في مسلسل "اللي مالوش كبير"، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، وهدى الإتربي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

