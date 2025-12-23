كندة وعمرو يوسف ومنة شلبي وزوجها.. 20 صورة من عزاء سمية الألفي

خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت الصور إعجابًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت عبير الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "لا تتحدث إلا بكلمة طيبة.. أو صمتك أفضل".

وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، إذ ارتدت خلالها بالطو باللون البني وبنطلون أسود.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "إيه القمر ده ما شاء الله تحفة بجد"، "الجميلة"، "خطيرة"، "تجنني ما شاء الله"، "عسولة أوي".

يذكر أن الفنانة عبير صبري كانت قد تصدرت التريند خلال الأيام الماضية بعد تعليقها على اعتذار شقيقتها الإعلامية مروة صبري لدينا الشربيني.

وكان آخر ظهور للفنانة عبير صبري حضور فعاليات حفل توزيع جوائز وشوشة السنوي.

وجاء من أبرز الحضور: النجمة نيللي، الفنان أحمد العوضي، الإعلامية دعاء عامر، الإعلامية آية عبد الرحمن، الفنان الكبير رشوان توفيق، الفنانة عبير صبري، الإعلامية هالة سرحان، الفنان علي الحجار، الفنان عصام السقا، الفنان باسم سمرة، الفنان طه دسوقي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

