آمال ماهر الأحدث.. زيجات أثارت الجدل في الوسط الفني

قبل عرضه بالسينمات.. صدقي صخر يشارك جمهوره صورًا من كواليس "قصر الباشا"

كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت المطربة آمال ماهر، قوائم مواقع التواصل، عقب كشف الإعلامي اللبناني ربيع هندي، عن زواجها.

وأعلن الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، عن زواج المطربة آمال ماهر من رجل الأعمال علي محجوب، وسفرهم لـ باريس لرحلة شهر العسل.

ونشر ربيع هنيدي، صورة تجمعه مع المطربة، وكتب: "أبارك للفنانة الكبيرة والغالية آمال ماهر زواجها من رجل الأعمال المصري علي محجوب وتواجدهما حاليا لقضاء شهر العسل في باريس، وستعود قريبا لنشاطها الفني وحفلاتها الكبيرة في مصر والعالم العربي ودامت الأفراح".

وقام ربيع، بنشر صور تجمع بين آمال ماهر، وزوجها رجل الأعمال، لتأكيد صحة إتمام الزواج.

وتعد المطربة آمال ماهر، أحدث نجمات الفن، الذين يتم الكشف عن زواجهن بشكل مفاجىء، ومثير للجدل، وهو ما نرصده هنا.

منة شلبي

تصدرت منة شلبي، قوائم تريند مواقع التواصل، عقب تسريب وثيقة زواجها من المنتج أحمد الجنايني، قبل إعلانها رسميا عن الزواج.

وأكدت منة، في تصريحات صحفية أنها شعرت بالدهشة والاستياء بعد تداول وثيقة زواجها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها لم تكن تتوقع خروج أي تفاصيل عن حياتها الخاصة الى العلن، وأنها تحرص دائمًا على تجنب هذه الأشياء، لأنها ترى أن حياتها الشخصية ليست مادة للنقاش العام أو للتريند.

إيناس الدغيدي

حسمت المخرجة إيناس الدغيدي، الجدل حول زواجها و رجل الأعمال أحمد سوكارنو عبد المنعم، هلال ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "الصورة" .

وعبرت إيناس، عن دهشتها من ردود الأفعال السلبية تجاه إعلان زواجها، مؤكدة أن الزواج كان يجب أن يكون مناسبة للفرح وإشاعة الطاقة الإيجابية بين الجمهور، وليس مجالًا للنقد.

وقالت الدغيدي: "كايدة ناس كتير مش عارفة ليه؟ ومتغاظين، مع إن المفروض إني بدي طاقة إيجابية للناس"، مشيرة الى أن وسائل التواصل الاجتماعي بالغت في تضخيم خبر زواجها.