قبل عرضه في رمضان.. كزبرة يوجه رسالة لـ منتقدي مسلسله الجديد "بيبو"

يواصل المطرب أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، الترويج لمسلسله "بيبو"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر كزبرة رسالة لمنتقديه عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وكتب: "عملتوا كل حاجة تتعمل عشان المسلسل ميتعملش، بس ربنا ليه حكمة، إن شاء الله مسلسل بيبو رمضان 2026، ورسالة ياريت توفروا فلوس اللجان وتطلعوها لله أحسن وركزوا في أعمالككم أحسن، وبلاش أنا عشان المرة الجاية هضحك عليكم البلد وهقول أساميكم واحد واحد".

يشارك كزبرة بطولة مسلسل "بيبو" نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم سيد رجب، هالة صدقي، إسلام إبراهيم، وليد فواز، قصة تامر محسن، سيناريو وحوار ولاء الشريف، إخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

يذكر أن آخر مشاركات كزبرة كانت بمسلسل "الغاوي" بطولة الفنان أحمد مكي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

