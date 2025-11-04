إعلان

إيمي سمير غانم تحتفل بزواجها على حسن الرداد: "أنا من غيرك هكون في الكنافة"

كتب - معتز عباس:

06:51 م 04/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد
  • عرض 11 صورة
    إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد
  • عرض 11 صورة
    إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد
  • عرض 11 صورة
    إيمي سمير غانم وعائلة زوجها حسن الرداد
  • عرض 11 صورة
    إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد في باريس
  • عرض 11 صورة
    إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد ورامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتها كايلا
  • عرض 11 صورة
    إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد
  • عرض 11 صورة
    إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد
  • عرض 11 صورة
    عائلة سمير غانم وحسن الرداد ورامي رضوان
  • عرض 11 صورة
    صورة عائلية لايمي سمير غانم وزوجها ووالدها ووالدتها دلال عبدالعزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على الاحتفال بزواجها من الفنان حسن الرداد.

ونشرت إيمي صورًا تجمعها مع حسن الرداد في مناسبات مختلفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل عيد جواز وانت طيب يا أطيب وألذ وأحن اب وأجدع زوج ، أنا من غيرك هكون في الكنافه، ربنا يطول في عمرك و يخليك لينا".

شارك حسن الرداد في الموسم الرمضاني بمسلسل "عقبال عندكوا" من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، وبطولة إيمي سمير غانم محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبدالرسول، حجاج عبدالعظيم، ريهام الشنواني.

بينما آخر مشاركات الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت بمسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة الفنانة ليلى علوي وتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية وحققت نجاحًا كبيرًا.

اقرأ أيضا..

عمرو مهدي يكشف حقيقة زواجه من زينة (فيديو)

خاص| حمدي الوزير عن تدهور حالته الصحية: "أنا زي الفل"

إيمي سمير غانم حسن الرداد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

دعواتنا له بالشفاء.. مجدي الجلاد: عمرو واكد في حاجة إلى علاج من اضطراب فكري ونفسي
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
"في حاجة ماسة إلى علاج".. مجدي الجلاد: دعواتنا لعمرو واكد بالشفاء العاجل