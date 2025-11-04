حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على الاحتفال بزواجها من الفنان حسن الرداد.

ونشرت إيمي صورًا تجمعها مع حسن الرداد في مناسبات مختلفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل عيد جواز وانت طيب يا أطيب وألذ وأحن اب وأجدع زوج ، أنا من غيرك هكون في الكنافه، ربنا يطول في عمرك و يخليك لينا".

شارك حسن الرداد في الموسم الرمضاني بمسلسل "عقبال عندكوا" من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، وبطولة إيمي سمير غانم محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبدالرسول، حجاج عبدالعظيم، ريهام الشنواني.

بينما آخر مشاركات الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت بمسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة الفنانة ليلى علوي وتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية وحققت نجاحًا كبيرًا.

