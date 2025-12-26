طمأن الناقد أسامة عبدالفتاح، جمهور النجم الكبير محمود حميدة على حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة خلال الساعات الماضية، استدعت دخوله المستشفى.

ونشر أسامة عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة تجمعه بـ حميدة، معلقا "الفنان الكبير محمود حميدة غادر المستشفى صباح اليوم عائدا إلى منزله وهو في أحسن صحة ويطمئن محبيه عليه".

محمود حميدة شارك مؤخرًا في "القاهرة السينمائي الدولي" بفيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي، ولاقى العمل إعجاب حضور المهرجان، وهو من بطولة شيرين، هنا شيحة، محمد رضوان، إنعام سالوسة، علي الطيب.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين يبلغان سن التقاعد، ويتسبب عطل الثلاجة في منزلهما في فتح أبواب أخرى من المشاكل.

كما ينتظر محمود حميدة طرح فيلمه الملحد في دور العرض السينمائي نهاية شهر ديسمبر الجاري، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل، بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، شيرين رضا، صابرين، نجلاء بدر، تارا عماد.