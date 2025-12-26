هنا الزاهد مع أحمد حاتم ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

بينهم "شخصيات بارزة".. انفصالات نجوم الفن والإعلام في 2025

شارك النجم أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو جديد من أول ظهور له بعد عزاء والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي الذي أقيم مساء يوم الاثنين الماضي الموافق 22 ديسمبر.

ظهر الفيشاوي في الفيديو يمارس التمارين داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وعلق "لا تستسلم أبدًا".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعمه في تعليقاتهم على الفيديو، ومن بينهم: الفنان أحمد السعدني، الذي علق "كلنا بنحبك وبندعيلك"، وكتبت الفنانة دنيا سمير غانم "ربنا يقويك ويصبرك يا رب"، وعلقت الفنانة ياسمين جمال "ربنا يصبرك ويقويك"، وكتب الفنان أحمد فهيم "عاش يا بطل"، وكتب الفنان وائل عبدالعزيز "ربنا يصبرك، هتتقابلوا تاني كلكم يا فيشو".

جدير بالذكر أن النجمة سمية الألفي رحلت عن عالمنا صباح يوم السبت 20 ديسمبر عن عمر يناهز 72 عاما، وشُيعت جنازتها من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، واستقبلت أسرتها العزاء فيها مساء يوم الاثنين الماضي في مسجد عمر مكرم.