شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا جديدة، تم تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وسيطر اللون الأحمر وأجواء الكريسماس على الصور، وعلقت إلهام "2026 إن شاء الله سنة خير وسلام ومحبة وتفاؤل على مصر، وعلى أمتنا العربية.. وعلى كل إنسان في كل مكان".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين عُرض لها في رمضان 2025 مسلسل "سيد الناس" بطولة عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: عمرو سعد، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد رزق، أحمد زاهر، إنجي المقدم، بشرى، أحمد فهيم. كما ظهرت كضيف شرف في مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، علي الطيب، محمد رضوان، إخراج مي ممدوح.