كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

بالتردد.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا

كتب : هند عواد

10:30 ص 26/12/2025
تنقل 5 قنوات مجانية، مباراة مصر وبوركينا فاسو، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويخوض منتخب مصر المباراة بحثا عن الثلاث نقاط، بعد الفوز على منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى، بنتيجة 2-1.

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا، على القنوات التالية: الباقة الأفريقية، Canal 2 international HD، ORTM-RTB-BTV، TVGE، Ariadiaa TNT HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

جاءت ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا كالآتي:

Canal 2 international HD - عبر قمر يوتلسات 3 شرقاً

تردد: 11431

استقطاب: أفقي

ترميز 183330

الباقة الأفريقية - عبر قمر يوتلسات 9 شرقاً

تردد: 11900

ترميز: 27500

استقطاب: أفقي

ORTM-RTB-BTV - عبر قمر يوتلسات 9 شرقاً

تردد: 12034

ترميز: 27500

استقطاب: عمودي

TVGE - عبر قمر أسترا 23 شرقاً

تردد: 12031

استقطاب: أفقي

ترميز: 27500

Ariadiaa TNT HD - عبر قمر عربسات 26 شرقاً

تردد: 11180

استقطاب: عمودي

ترميز: 27500

منتخب مصر مصر وجنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية منتخب جنوب أفريقيا القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

