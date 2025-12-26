بالتردد.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا
كتب : هند عواد
تنقل 5 قنوات مجانية، مباراة مصر وبوركينا فاسو، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025.
ويخوض منتخب مصر المباراة بحثا عن الثلاث نقاط، بعد الفوز على منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى، بنتيجة 2-1.
قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا
تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا، على القنوات التالية: الباقة الأفريقية، Canal 2 international HD، ORTM-RTB-BTV، TVGE، Ariadiaa TNT HD.
تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
جاءت ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا كالآتي:
Canal 2 international HD - عبر قمر يوتلسات 3 شرقاً
تردد: 11431
استقطاب: أفقي
ترميز 183330
الباقة الأفريقية - عبر قمر يوتلسات 9 شرقاً
تردد: 11900
ترميز: 27500
استقطاب: أفقي
ORTM-RTB-BTV - عبر قمر يوتلسات 9 شرقاً
تردد: 12034
ترميز: 27500
استقطاب: عمودي
TVGE - عبر قمر أسترا 23 شرقاً
تردد: 12031
استقطاب: أفقي
ترميز: 27500
Ariadiaa TNT HD - عبر قمر عربسات 26 شرقاً
تردد: 11180
استقطاب: عمودي
ترميز: 27500