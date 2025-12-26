جومانا مراد تتألق بفستان أحمر في أحدث جلسة تصوير

في "الجيم".. أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي بعد عزاء والدته.. والنجوم يدعمونه

شاركت النجمة جومانا مراد جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، احتفالا بالعام الجديد 2026.

ظهرت جومانا مرتدية فستانا أحمر، وعلقت "حيوية وتألق"، وانهالت التعليقات على الصور من جمهورها، وجاءت على النحو التالي: "نجمة"، "قمر ما شاء الله"، "ست الكل"، "رائعة كالعادة"، "أحلى واحدة"، "ما شاء الله تبارك الرحمن، ربي يحفظك من شر العين والحاسد"، "ملكة متوجة على عرش الجمال والأناقة".

كانت جومانا نشرت قبل ساعات فيديو من كواليس التقاط الصور، ووجهت في تعليقها عليه التهنئة لجمهورها بمناسبة الأعياد.

جومانا مراد عُرض لها في رمضان 2025 مسلسل أم أربعة وأربعين بطولة سمية الخشاب، فاطمة الصفي، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج المثنى صبح، كما شاركت كضيف شرف في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، زينة ومجموعة كبيرة من الفنانين.