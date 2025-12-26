إعلان

الصور الأولى من عزاء الراحل طارق الأمير

كتب : مروان الطيب

05:39 م 26/12/2025
    عزاء الفنان طارق الأمير في مسجد ال رشدان
    عزاء الفنان طارق الأمير في مدينة نصر
    عزاء الفنان طارق الأمير
    كواليس عزاء الراحل طارق الأمير
    عزاء الراحل طارق الأمير

تصوير- محمود بكار:

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل طارق الأمير، وذلك بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

ورحل عن عالمنا الفنان طارق الأمير يوم الأربعاء 24 ديسمبر عن عمر يناهز 56 عاما بعد أزمة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

شيعت جنازة الفنان الراحل طارق الأمير، ظهر الأربعاء، بعد إقامة صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم في القاهرة.

وأقيمت صلاة الجنازة بحضور شقيقته الفنانة لمياء الأمير، وعدد من أقارب الفنان الراحل.

شارك الفنان طارق الأمير في عدد من الأعمال منها: "أم كلثوم"، "اللي بالي بالك"، "عوكل"، "عسل أسود"، "صنع في مصر".

طارق الأمير عزاء طارق الأمير مسجد آل رشدان

