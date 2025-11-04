خاص| حمدي الوزير عن تدهور حالته الصحية: "أنا زي الفل"
كتب : مصطفى حمزة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
رد الفنان حمدي الوزير، على ما تردد عن تدهور حالته الصحية، وخضوعه للعلاج في أحد المستشفيات.
وتحدث حمدي الوزير، عن حالته في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "تدهور إيه لا تصدقوا ما يقال على صفحات مواقع التواصل، أنا زي الفل والحمد لله".
وتابع: "نعم ذهبت إلى المستشفى، وأجريت فحص دوري، أقوم به كل 3 شهور منذ خضوعي لجراحة في القلب منذ 3 سنوات تقريبا".
وعانى الفنان حمدي الوزير منذ سنوات، من أزمات صحية في القلب، وأجرى جراحة بسبب تمدد الشريان في عام 2022.
واختتم الوزير حديثه قائلا: "الحمد لله خلصت الفحص، ورجعت البيت".