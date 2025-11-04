خاص| حمدي الوزير عن تدهور حالته الصحية: "أنا زي الفل"

جلطة وعملية في القلب.. نجوم الفن في المستشفى



رد الفنان حمدي الوزير، على ما تردد عن تدهور حالته الصحية، وخضوعه للعلاج في أحد المستشفيات.



وتحدث حمدي الوزير، عن حالته في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال: "تدهور إيه لا تصدقوا ما يقال على صفحات مواقع التواصل، أنا زي الفل والحمد لله".



وتابع: "نعم ذهبت إلى المستشفى، وأجريت فحص دوري، أقوم به كل 3 شهور منذ خضوعي لجراحة في القلب منذ 3 سنوات تقريبا".



وعانى الفنان حمدي الوزير منذ سنوات، من أزمات صحية في القلب، وأجرى جراحة بسبب تمدد الشريان في عام 2022.



واختتم الوزير حديثه قائلا: "الحمد لله خلصت الفحص، ورجعت البيت".