إعلان

حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة وصيغته.. الأزهر للفتوى يوضح

كتب : علي شبل

02:41 م 23/12/2025

مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة وصيغته.

وقال الأزهر للفتوى إنه يُسن للمصلي استفتاح صلاته بقوله: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّكَ، ولا إله غيرك" عند جمهور العلماء، ولا حرج عليه إن شرع في القراءة بعد التكبير دون دعاء الاستفتاح على قول الإمام مالك رحمه الله.

وأضاف مركز الأزهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مستشهدًا الإمام ابن قدامة: "ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجملته أن الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم، وكان مالك لا يراه، بل يكبر ويقرأ؛ لما روى أنس: أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بـ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} [الفاتحة: 2][أخرجه البخاري]. [المغني لابن قدامة (1/ 341)]

اقرأ أيضاً:

آخر الأشهر الحُرم.. تعرف على 18 اسماً لشهر رجب لم تسمع بها من قبل

جيل 1 رجب.. قصة يوم غير عادي في حياة السعوديين

من دعاء النبي.. الدعاء المستحب بعد الوضوء

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

مركز الأزهر العالمي للفتوى حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة صيغة دعاء الاستفتاح في الصلاة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يحافظ الذهب على اتجاهه الصعودي الأيام المقبلة؟ خبراء يجيبون
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟