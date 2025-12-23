حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة وصيغته.. الأزهر للفتوى يوضح

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة وصيغته.

وقال الأزهر للفتوى إنه يُسن للمصلي استفتاح صلاته بقوله: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّكَ، ولا إله غيرك" عند جمهور العلماء، ولا حرج عليه إن شرع في القراءة بعد التكبير دون دعاء الاستفتاح على قول الإمام مالك رحمه الله.

وأضاف مركز الأزهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مستشهدًا الإمام ابن قدامة: "ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجملته أن الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم، وكان مالك لا يراه، بل يكبر ويقرأ؛ لما روى أنس: أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بـ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} [الفاتحة: 2][أخرجه البخاري]. [المغني لابن قدامة (1/ 341)]

اقرأ أيضاً:

آخر الأشهر الحُرم.. تعرف على 18 اسماً لشهر رجب لم تسمع بها من قبل

جيل 1 رجب.. قصة يوم غير عادي في حياة السعوديين

من دعاء النبي.. الدعاء المستحب بعد الوضوء