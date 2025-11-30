إعلان

تركي آل الشيخ: مؤتمر الموسيقى العربية بالرياض نموذج واضح للتكامل

كتبت- منال الجيوشي

12:49 ص 30/11/2025
تصوير- إسلام فاروق

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، في مؤتمر الموسيقى العربية بالرياض، إن انعقاد هذا المؤتمر يعكس نموذجًا واضحًا للتكامل، حيث أتاح التعاون بين وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه آفاقًا أوسع للعمل، وفتح مساحات أكبر لإنجاز المشاريع العلمية المشتركة، وهو ما يعزز حضور المملكة إقليميًا ودوليًا في المجالات الثقافية والموسيقية.

كما أكد أنه استمع بعناية إلى التوصيات والملاحظات التي تقدم بها رؤساء اللجان من مختلف الدول المشاركة، ووجه الشكر لجميع اللجان والباحثين والمختصين المشاركين في هذا المؤتمر

وعبر تركي آل الشيخ عن تقديره لكل من أسهم في هذا العمل العلمي المهم، مؤكدًا دعمه لجهودهم في المراحل المقبلة.

تركي آل الشيخ مهرجان الموسيقى العربية مؤتمر الموسيقى العربية

