الليلة.. صناع فيلم "المنبر" ضيوف برنامج "واحد من الناس"



كتبت- منال الجيوشي

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، صناع فيلم "المنبر" الفائز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي، في تمام التاسعة مساء، ببرنامج "واحد من الناس"

"المنبر" تدور أحداثه عن مشايخ الأزهر الشريف، والفيلم من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته محمد عادل، أحمد حاتم، أحمد فهيم، عمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من أيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على شاشة قناة الحياة