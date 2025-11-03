إعلان

الليلة.. صناع فيلم "المنبر" ضيوف برنامج "واحد من الناس"

كتب : منال الجيوشي

12:15 م 03/11/2025
    عمرو الليثي يستضيف صناع فيلم ''المنبر''
    فيلم ''المنبر''

كتبت- منال الجيوشي
يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، صناع فيلم "المنبر" الفائز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي، في تمام التاسعة مساء، ببرنامج "واحد من الناس"

"المنبر" تدور أحداثه عن مشايخ الأزهر الشريف، والفيلم من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته محمد عادل، أحمد حاتم، أحمد فهيم، عمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من أيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على شاشة قناة الحياة

