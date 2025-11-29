تركي آل الشيخ: "يجب أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية في العمل الموسيقي"

تصوير- إسلام فاروق



حضر الفنان الكبير محمد عبده، مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية الأول، والذي يقام بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية



كما حضر الحفل كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم: الفنان رابح صقر، الفنان عبادي الجوهر، الملحن عمرو مصطفى، الموسيقار سليم سحاب، الموسيقار أمير عبدالمجيد، الموسيقار هاني فرحات، الفنان سعيد الأرتيست، الناقد طارق الشناوي، الملحن نادر حمدي، الملحن محمد ضياء الدين، الملحن عزيز الشافعي



مهرجان الموسيقى العربية الأول يقام برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويهدف المؤتمر لتوثيق واقع الموسيقى العربية المعاصرة وتحليل مقاماتها وإيقاعاتها