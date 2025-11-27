إعلان

"ربنا ما يحرم أم من عيالها".. أول ظهور لـ أم مكة بعد الإفراج عنها

كتب : نوران أسامة

02:53 م 27/11/2025
شاركت البلوجر أم مكة جمهورها صورة مع ابنتها من أحدث ظهور لها بعد أن أفرجت الجهات الأمنية عن سراحها.

وجاء ذلك عقب حكم المحكمة الاقتصادية بحبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه، ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً من متابعيها، الذين هنأوها بالمناسبة وأعربوا عن سعادتهم بعودة أم مكة إلى أسرتها.


وجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "عيطت من الفرحة"، "خدي ولادك في حضنك ونامي وارتاحي"، "ربنا ما يحرم ولادك من حضنك يا أم مكة"، ألف حمدلله على السلامة"، ألف مبروك".

وأطلقت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، سراح صانعة المحتوى المعروفة بـ"أم مكة" عقب تسديدها الغرامة المالية


واشتهرت أم مكة على تطبيق تيك توك، وأثارت جدلا كبيرا منذ أشهر بعد توجيه اتهامات لها ببث مقاطع تحتوي على عبارات وألفاظ خادشة للحياء

أم مكة الافراج عن أم مكة البلوجر أم مكة

