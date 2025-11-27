شاركت البلوجر أم مكة جمهورها صورة مع ابنتها من أحدث ظهور لها بعد أن أفرجت الجهات الأمنية عن سراحها.

وجاء ذلك عقب حكم المحكمة الاقتصادية بحبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه، ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً من متابعيها، الذين هنأوها بالمناسبة وأعربوا عن سعادتهم بعودة أم مكة إلى أسرتها.



وجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "عيطت من الفرحة"، "خدي ولادك في حضنك ونامي وارتاحي"، "ربنا ما يحرم ولادك من حضنك يا أم مكة"، ألف حمدلله على السلامة"، ألف مبروك".

وأطلقت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، سراح صانعة المحتوى المعروفة بـ"أم مكة" عقب تسديدها الغرامة المالية



واشتهرت أم مكة على تطبيق تيك توك، وأثارت جدلا كبيرا منذ أشهر بعد توجيه اتهامات لها ببث مقاطع تحتوي على عبارات وألفاظ خادشة للحياء

