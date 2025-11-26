ليلى علوي في ذكرى وفاة عامر منيب: "صوته دايما بيدي أمل"

أحيت الفنانة ليلى علوي، ذكرى وفاة المطرب الكبير الراحل عامر منيب التي توافق اليوم الأربعاء 26 نوفمبر.

وكتبت علوي، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "في يوم زي ده بفتكر الفنان الجميل عامر منيب بكل الحب والرحمة".

وأضافت: "إنسان كان قلبه أبيض وصوته دايما بيدي أمل ، ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

جدير بالذكر أن، عامر منيب رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 26 نوفمبر من عام 2011، ولا تزال أعماله الغنائية تعيش في وجدان محبيه.