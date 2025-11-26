إعلان

ليلى علوي في ذكرى وفاة عامر منيب: "صوته دايما بيدي أمل"

كتب : هاني صابر

11:07 م 26/11/2025

الفنانة ليلى علوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيت الفنانة ليلى علوي، ذكرى وفاة المطرب الكبير الراحل عامر منيب التي توافق اليوم الأربعاء 26 نوفمبر.

وكتبت علوي، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "في يوم زي ده بفتكر الفنان الجميل عامر منيب بكل الحب والرحمة".

وأضافت: "إنسان كان قلبه أبيض وصوته دايما بيدي أمل ، ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

جدير بالذكر أن، عامر منيب رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 26 نوفمبر من عام 2011، ولا تزال أعماله الغنائية تعيش في وجدان محبيه.

ليلى علوي

الفنانة ليلى علوي ليلى علوي على إنستجرام ذكرى وفاة عامر منيب ليلى علوي في ذكرى وفاة عامر منيب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان