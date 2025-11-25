كشفت الفنانة هايدي خالد عن صورًا جديدة من شهر العسل، جمعتها بزوجها المخرج هادي الباجوري.

ونشري هايدي عبر حسابها على انستجرام، مجموعة صور رفقة زوجها، ظهرا وهما يستمتعان بوقتهما وسط الطبيعة.

وكتبت هايدي، تعليقًا على إحدى الصور التي جمعتها بزوجها: "أشعر كأنك موطني"، لتنال الصور على إعجاب متابعيها.

وكانت آخر مشاركات هايدي خالد على شاشة السينما بفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة".

حفل زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد

احتفلت هايدي خالد بزواجها من المخرج هادي الباجوري نهاية شهر أكتوبر الماضي، في حفل عائلي في وجود الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب نجوم الوسط الفني.

نشرت هايدي صور حنتها عبر حسابها على الرسمي، ظهرت خلالها في أجواء احتفالية، وسط عدد من الأهل والأصدقاء، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

احتفل المخرج هادي الباجوري بعقد قرانه على الفنانة هايدي خالد، يوم 13 أكتوبر الماضي، ونشرت هايدي خالد صور من كواليس الاحتفال عبر حسابها على انستجرام، إذ ظهر الثنائي وهما يخضعان لجلسة تصوير رومانسية، كما ظهرا بالصور وهما يحتفلان بدخول عش الزوجية وسط الحضور، وكتبت على الصور: "كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرا لكل اللي خلى اليوم بالشكل ده.

أعمال هادي الباجوري

يعرض للمخرج هادي الباجوري حاليا في السينمات فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" ويشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية هم كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، أسماء جلال، مايان السيد، قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

تدور أحداث فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"في رحلة داخل عالم العلاقات العاطفية، مستعرضًا تأثيرها العميق على البشر من خلال أربع قصص حب متنوعة. في إطار مناظرة بين شخصين بآراء متضادة، تطرح سارة، مطورة تطبيق للتعارف، تساؤلات عن معنى الحب في عصر الذكاء الاصطناعي، ومقدمة منظورًا جديدًا يتجاوز المفاهيم التقليدية ويكشف زوايا غير مألوفة للمشاعر.

