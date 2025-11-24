في "الجونة السينمائي".. أحمد السعدني ينشر صورا من أحدث جلسة تصوير

شارك النجم أحمد السعدني، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

وأشار السعدني في تعليقه على الصور، إلى التقاطها على هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر، وشهدت العرض الأول لفيلمه "ولنا في الخيال.. حب؟".

فيلم ولنا في الخيال.. حب؟ تم طرحه في دور العرض السينمائي، بعد إقامة عرض خاص له، حضره صنّاع الفيلم وعدد من نجوم الوسط الفني.

الفيلم تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي غنائي، عن علاقة دكتور أكاديمي بـ فتاة وشاب من طلابه.

السعدني يشارك أيضا في فيلم السادة الأفاضل، الذي تم طرحه مؤخرًا، بطولة محمد ممدوح، ناهد السباعي، محمد شاهين، بيومي فؤاد، انتصار، أشرف عبدالباقي، هنادي مهنا، إخراج كريم الشناوي.