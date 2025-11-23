إعلان

"لذيذ لذاذة".. كيف علق النجوم على برومو فيلم طلقني لـ كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني؟

كتب : معتز عباس

09:29 م 23/11/2025
    تعليق ايتن عامر على فيلم طلقني
    تعليق محمد الكيلاني على فيلم طلقني
    تعليق فرح كمال على فيلم طلقني
    تعليق صبا مبارك على فيلم طلقني
    تعليق محمد محمود عبدالعزيز على فيلم طلقني
    دينا الشربيني في فيلم طلقني (2)
    لقطات ومشاهد من فيلم طلقني
    دينا الشربيني في مشاهد من فيلم طلقني
    كريم محمود عبدالعزيز من احداث الفيلم (1)
    كريم ودينا الشربيني في لقطات من فيلم طلقني
    دينا الشربيني في فيلم طلقني (1)
    كريم ودينا الشربيني في لقطات ومشاهد من فيلم طلقني (3)

كتب - معتز عباس:

وجه العديد من نجوم الفن التهنئة للفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني عقب طرح البرومو التشويقي لفيلم "طلقني".

تفاعل نجوم الفن مع البرومو التشويقي للفيلم، الذي تدور أحداثه حول توتر العلاقة بين الزوجين كريم ودينا، والتي انتهت بالطلاق، لكن الزوج يواجه أزمة مالية حادّة تدفعه إلى طلب مساعدة طليقته لإنقاذه من السجن، فيخوضان معًا رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الطريفة.

وعلقت الفنانة صبا مبارك: "مبروك"، والفنانة آيتن عامر: "لذيذ لذاذة"، وتفاعل الفنان محمد محمود عبدالعزيز، والمطرب محمد الكيلاني، وغيرهم.

ونشر كريم ودينا البرومو الدعائي لفيلم "طلقني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والمقرر عرضه في السينمات يوم 24 ديسمبر.

حازت أغلب التعليقات من المتابعين على توجيه التهنئة للنجمين على الفيلم الجديد، متمنيا لهما التوفيق والنجاح الفني.

فيلم طلقني، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، بمشاركة كلا من حاتم صلاح، ياسمين رحمي، دنيا سامي، محمود حافظ.

دينا الشربيني كريم محمود عبدالعزيز فيلم طلقني برومو فيلم طلقني نجوم الفن صبا مبارك

