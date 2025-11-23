سمية الخشاب تثير الجدل في ردودها على المتابعين على موقع "إكس"

كتب - معتز عباس:

وجه العديد من نجوم الفن التهنئة للفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني عقب طرح البرومو التشويقي لفيلم "طلقني".

تفاعل نجوم الفن مع البرومو التشويقي للفيلم، الذي تدور أحداثه حول توتر العلاقة بين الزوجين كريم ودينا، والتي انتهت بالطلاق، لكن الزوج يواجه أزمة مالية حادّة تدفعه إلى طلب مساعدة طليقته لإنقاذه من السجن، فيخوضان معًا رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الطريفة.

وعلقت الفنانة صبا مبارك: "مبروك"، والفنانة آيتن عامر: "لذيذ لذاذة"، وتفاعل الفنان محمد محمود عبدالعزيز، والمطرب محمد الكيلاني، وغيرهم.

ونشر كريم ودينا البرومو الدعائي لفيلم "طلقني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والمقرر عرضه في السينمات يوم 24 ديسمبر.

حازت أغلب التعليقات من المتابعين على توجيه التهنئة للنجمين على الفيلم الجديد، متمنيا لهما التوفيق والنجاح الفني.

فيلم طلقني، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، بمشاركة كلا من حاتم صلاح، ياسمين رحمي، دنيا سامي، محمود حافظ.

اقرأ أيضا..

"دويتو هايل".. تعليقات الجمهور على برومو فيلم طلقني لـ كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني

نجاة أحمد بتشان من حادث سير مروع.. "الحمد لله جات في الحديد"