حرصت النجمة يسرا على حضور حفل توزيع جوائز "Fashion Trust Arabia" الذي يقام في الدوحة، بحضور عدد كبير من أبرز مصممي الأزياء ونجوم الفن والإعلام.

أعادت يسرا نشر عدد من الصور الخاصة بإطلالتها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت خلالها بفستان أنيق خطفت به الأضواء.

ظهور يسرا في مرجان القاهرة السينمائي

وكان الظهور الأخير للنجمة يسرا بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 هذا العام، التي اختتمت أمس الجمعة.

وكانت آخر مشاركات يسرا على شاشة السينما بفيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف.

يذكر أن الفنانة يسرا تنتظر عرض فيلمها "الست لما" ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم هم عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، درة، محمد جمعة، رانيا منصور، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

