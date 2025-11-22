ريم مصطفى ونيللي كريم الأشهر.. 5 نجمات تزوجن في سن صغيرة

خاضت العديد من نجمات الفن تجربة الزواج وهن في عمر لم يتجاوز الـ20 عامًا، كان الحب ورغبتهم في تكوين أسرة هو الدافع الرئيسي وراء إصرارهن على خوض هذه تجربة الزواج المبكرة.

على الرغم من السعادة التي غمرتهن في البداية، إلا أن هذه الزيجات لم يُقدر لها الاستمرار، وانتهت بالفشل ووقع الانفصال بعد سنوات قليلة، لتُقرر كل واحدة منهن الانطلاق من جديد في حياتها الشخصية والمهنية.

وتصدرت ريم مصطفى تريند موقع البحث الشهير جوجل، بعد احتفالها بزفاف ابنها أمس الجمعة، بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين.

واعتقد الجمهور والمتابعين أن الفنانة ريم مصطفى صغيرة في السن لتحتفل بزفاف ابنها، وأن حفل الزفاف الذي أحياه المطرب أحمد سعد، هو حفل زفافها، لكنه كان بالفعل حفل زفاف أحد أبنائها، الذي أٌيم بأحد المناطق الشهيرة بحضور الأهل والأصدقاء.

ونستعرض في التقرير التالي 5 نجمات تزوجن في سن صغيرة وانتهت بالانفصال

ريم مصطفى

تُعد النجمة ريم مصطفى إحدى النجمات اللواتي خضن تجربة الزواج في سن صغيرة للغاية، فقد تزوجت وهي في سن التاسعة عشرة تقريباً، وأنجبت طفليها عمر وعلي، لكن هذه التجربة استمرت لـ 10 سنوات، ثم انفصلت لتواصل رحلتها الفنية.

غادة عبدالرازق

كشفت النجمة عبدالرازق عن سبب زواجها في سن صغير، في لقاء سابق ببرنامج "معكم" منى الشاذلي، المذاع على قناة "أون إي"، قائله: "مكنتش مضطرة، أنا كانت عقدتي هي أني نفسي أخرج كنت بشوف يسرية اختي مخطوبة وبتخرج انا كنت هموت عايزة أخرج".

وأوضحت أن الزواج في سن صغير كان وسيلة للتحرر والموضوع كان زواج صالونات، متابعة: "بابا روتانا كان مع يسرية اختي في الجامعة وكانوا شلة مع بعض ورحت عيد ميلاد مع اختي هو شافني اتكلم معايا وعجبته".

نيللي كريم

قالت الفنانة نيللي كريم إنها تزوجت في سن صغيرة دون علم أهلها، وهي تبلغ من العمر 16 عامًا.

خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" رمضان 2024، أضافت أنها غير نادمة على هذا الزواج، لأنها كانت تحب زوجها وأنجبت منه ولدين.

هيفاء وهبي

خاضت الفنانة هيفا وهبي تجربة الزواج لأول مرة في سن المراهقة وهي تبلغ من العمر 16 عامًا، حيث سافرت مع زوجها خارج لبنان لأفريقيا وأنجبت منه ابنتها زينب. ولكن هذه الزيجة لم تدم طويلا وانتهت بالطلاق.

علا غانم

خاضت الفنانة علا غانم تجربة الزواج المبكر عندما كان عمرها 17 عامًا، من زوجها الأول من وليد الكفراوي، وأنجبت منه ابنتين هما "نرمين وكاميليا".