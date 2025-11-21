20 صورة للثنائيات على "الريد كاربت" في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

10 صور لـ إلهام شاهين مع حسين فهمي وليلى علوي من القاهرة السينمائي

خالد سليم مع نيللي وروبي بفستان قصير وجرئ.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

"بإطلالة جريئة".. منة عرفة تنشر صورًا من مشاركته في حفل "The best"

بعد خضوعه لجراحة في الكلى.. أمينة توجه رسالة إلى تامر حسني

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

شهدت السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور مميز ولافت للعديد من الثنائيات على السجادة الحمراء.

حضر العديد من الفنانين مع زيجاتهم، وخطفوا الأنظار فور وصولهم "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي:

حسين فهمي وزوجته

شهدت السجادة الحمراء الظهور الأول للنجم حسين فهمي رئيس المهرجان وزجته، في إطلالة أنيقة تناغم فيها اللون الأسود بينهما.

رانيا يوسف وزوجها

حضرت الفنانة رانيا يوسف حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، رفقة زوجها المخرج المنفذ أحمد جمال على الريد كاربت، وظهر الثنائي يرتديان ملابس متناسقة باللون الأبيض.

محمد ثروت وزوجته

حرص الفنان محمد ثروت على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بصحبة زوجته، والذي ظهر بإطلالة مميزة وغير تقليدية، مرتديًا جاكت لامع، ويضع قبعة على رأسه.

محمد رياض ورانيا ياسين

وصل الثنائي محمد رياض ورانيا ياسين السجاد الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي، وحرص، على التقطت العديد من الصور التذكارية معا، وحيث ظهرت رانيا محمود ياسين مرتدية بدلة باللون الأسود.

اقرأ أيضا..

صوت الطفلة هند رجب يُبكي حضور "القاهرة السينمائي" قبل إعلان جوائز المهرجان

بالصور.. هنا شيحة تتألق في ختام القاهرة السينمائي