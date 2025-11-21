إعلان

20 صورة للثنائيات على "الريد كاربت" في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : مصراوي

09:38 م 21/11/2025
    حسين فهمي وزوجته
    النجم الكبير حسين فهمي
    حسين فهمي في حفل ختام القاهرة السينمائي
    حسين فهمي يصل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
    حسين فهمي مع زوجته على الريد كاربت
    الفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين يخطفان الأنظار على الريد كاربت
    الفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين
    محمد رياض ورانيا ياسين يتألقان في حفل ختام القاهرة السينمائي
    محمد رياض ورانيا محمود ياسين
    محمد رياض ورانيا محمود ياسين على الريد كاربت
    الفنان محمد رياض وزوجته على الريد كاربت
    الفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين على ريد كاربت ختام القاهرة السينمائي
    رانيا يوسف
    رانيا يوسف وزوجها على الريد كاربت
    رانيا يوسف تتألق مع زوجها على الريد كاربت
    رانيا يوسف وزوجها
    اطلالة محمد ثروت المميزة رفقة زوجته
    محمد ثروت يمازح الجمهور في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
    محمد ثروت وزوجته في حفل ختام مهرجان القاهرة

كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

شهدت السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور مميز ولافت للعديد من الثنائيات على السجادة الحمراء.

حضر العديد من الفنانين مع زيجاتهم، وخطفوا الأنظار فور وصولهم "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي:

حسين فهمي وزوجته

شهدت السجادة الحمراء الظهور الأول للنجم حسين فهمي رئيس المهرجان وزجته، في إطلالة أنيقة تناغم فيها اللون الأسود بينهما.

رانيا يوسف وزوجها

حضرت الفنانة رانيا يوسف حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، رفقة زوجها المخرج المنفذ أحمد جمال على الريد كاربت، وظهر الثنائي يرتديان ملابس متناسقة باللون الأبيض.

محمد ثروت وزوجته

حرص الفنان محمد ثروت على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بصحبة زوجته، والذي ظهر بإطلالة مميزة وغير تقليدية، مرتديًا جاكت لامع، ويضع قبعة على رأسه.

محمد رياض ورانيا ياسين

وصل الثنائي محمد رياض ورانيا ياسين السجاد الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي، وحرص، على التقطت العديد من الصور التذكارية معا، وحيث ظهرت رانيا محمود ياسين مرتدية بدلة باللون الأسود.

ختام مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي رانيا يوسف محمد رياض رانيا ياسين

