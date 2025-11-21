"بإطلالة جريئة".. منة عرفة تنشر صورًا من مشاركته في حفل "The best"

تصوير- إسلام فاروق:

يقام مساء اليوم الجمعة، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 هذا العام، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور فعاليات حفل الختام التي شهدت حضور نخبة من ألمع النجوم الذين تألقوا بإطلالتهم على الريد كاربت.

وخطفت عدد من الفنانات الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة، كان أبرزهن: رانيا يوسف، ليلى علوي، إلهام شاهين، لقاء الخميسي، دينا فؤاد، مريم الخشت، وئام مجدي، هنادي مهنا، هنا شيحة، إلهام صفي الدين، دينا فؤاد

