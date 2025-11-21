إعلان

٢٠ صورة لفنانات بإطلالات جريئة على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي

كتب : مروان الطيب

09:30 م 21/11/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    إلهام صفي الدين
  • عرض 20 صورة
    جيسيكا حسام الدين
  • عرض 20 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 20 صورة
    دونا إمام
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    إلهام شاهين على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    لقاء الخميسي تتألق بحفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    لقاء الخميسي على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 20 صورة
    ليلى علوي على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    ليلى عوي
  • عرض 20 صورة
    مريم الخشت
  • عرض 20 صورة
    هنا شيحة
  • عرض 20 صورة
    هنادي مهنا
  • عرض 20 صورة
    وئام مجدي على الريد كاربت
  • عرض 20 صورة
    وئام مجدي
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد
  • عرض 20 صورة
    إلهام صفي الدين على الريد كاربت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- إسلام فاروق:

يقام مساء اليوم الجمعة، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 هذا العام، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور فعاليات حفل الختام التي شهدت حضور نخبة من ألمع النجوم الذين تألقوا بإطلالتهم على الريد كاربت.

وخطفت عدد من الفنانات الأنظار بإطلالة جريئة وأنيقة، كان أبرزهن: رانيا يوسف، ليلى علوي، إلهام شاهين، لقاء الخميسي، دينا فؤاد، مريم الخشت، وئام مجدي، هنادي مهنا، هنا شيحة، إلهام صفي الدين، دينا فؤاد

اقرأ أيضا:

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

بحضور صناع السينما والنجوم.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن جوائز ملتقى القاهرة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح محمد قبلاوي جائزة الهرم الذهبي

ماذا قال خالد النبوي عن حسين فهمي قبل حفل ختام"القاهرة السينمائي"؟

محمد عبدالعزيز لـ"مصراوي": خضت وزملائي معركة شرسة لإثبات وجودنا

إلهام شاهين تهنئ المخرج نمير عبد المسيح على فيلمه بمهرجان القاهرة

يسري نصر الله لـ ناهد السباعي: ممثلة عظيمة ومدية روحك للتمثيل

فنانات بإطلالات على السجادة الحمراء مهرجان القاهرة السينمائي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم