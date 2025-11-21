إلهام صفي الدين تتألق على الريد كاربت بفستان أسود بـ"فتحة ساق".. صور

"بإطلالة جريئة".. منة عرفة تنشر صورًا من مشاركته في حفل "The best"

شهدت السجادة الحمراء، لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ46، الذي يقام في دار الأوبرا المصرية، ظهور لافت للفنانة الشابة إلهام صفي الدين.

حرصت إلهام صفي الدين الظهور على "السجادة الحمراء" في ختام مهرجان القاهرة، مرتدية فستان أسود جريء وأنيق.

وشهدت أيضًا، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، تكريم عدد كبير من النجوم وصناع السينما حول العالم، كما أقيمت العديد من الندوات وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن إلهام صفي الدين تشارك في فيلم "أكشن نادية كت"، تدور أحداثه حول رحلة فتاة تسعى لخوض اختبار تمثيل مصيري، لكنها تواجه سلسلة من العقبات التي تعطل تحقيق ذاتها كامرأة وممثلة، من إخراج سلمى الشرنوبي.

