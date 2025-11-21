وجه الفنان خالد النبوي، رسالة للفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قبل ساعات من انطلاق حفل ختام الدورة الـ 46 للمهرجان هذا العام.



ونشر النبوي، صورة له مع حسين فهمي عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النجم الكبير والصديق الغالي حسين فهمي، تحية تقدير على عطاء فني كبير وحضور رائع يقترب من الستين عام يضرب المثل للأجيال الجديدة".



وتم تكريم خالد النبوي بمهرجان القاهرة السينمائي ومنحه جائزة فاتن حمامة للتميز تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته البارزة في السينما المصرية والعربية.



يذكر أن، ختام مهرجان القاهرة السينمائي يُقام مساء اليوم الجمعة، بإعلان الأفلام الفائزة والتي تم عرضها على مدار الأيام الماضية.

https://www.instagram.com/p/DRUNf3_iBkG/