خضعت الفنانة مايان السيد، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام، احتفالا بعرض فيلمها "ولنا في الخيال حب" في السينمات.

وظهرت "مايان" في الصور بفستان جرئ وقصير خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب متابعيها.

كواليس فيلم "ولنا في الخيال حب"

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميده، وتأليف وإخراج سارة رزيق.

أفلام تعرض لمايان السيد في السينمات

يعرض للفنانة مايان السيد أكثر من فيلم بدور العرض السينمائي حاليا، منها فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، وفيلم "قصر الباشا" بطولة الفنان أحمد حاتم.

أعمال تنتظر مايان السيد عرضها قريبا

تشارك مايان السيد بفيلم "وتر واحد" ويشاركها البطولة عدد من النجوم هم آسر ياسين، تارا عماد، مطرب الراب ويجز، قصة أحمد الزغبي، سيناريو وحوار وإخراج علي العربي.

