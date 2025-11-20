"مش مرتبطة ومش عروسة".. ياسمين عبدالعزيز تحسم الجدل حول ارتباطها

بفستان جرئ.. مايان السيد تحتفل بعرض "ولنا في الخيال حب" في السينمات (صور)

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حقيقة الشائعات المتداولة بشأن ارتباطها واستعدادها للزواج، وذلك من خلال فيديو لها متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ياسمين عبدالعزيز بالفيديو: "أنا مش مرتبطة ولما أرتبط مش هقول، أنا مش عروسة".

وأضافت ياسمين: "أنا دلوقتي مركزة في الشغل يا جماعة".

وانفصلت ياسمين عبد العزيز عن الفنان أحمد العوضي بعد زواج دام بينهما لما يقرب من 5 سنوات.

جدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان" بطولة شيرين رضا، والمقرر عرضه على شبكة قنوات "MBC".