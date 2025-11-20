"مش مرتبطة ومش عروسة".. ياسمين عبدالعزيز تحسم الجدل حول ارتباطها
كتب : هاني صابر
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حقيقة الشائعات المتداولة بشأن ارتباطها واستعدادها للزواج، وذلك من خلال فيديو لها متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت ياسمين عبدالعزيز بالفيديو: "أنا مش مرتبطة ولما أرتبط مش هقول، أنا مش عروسة".
وأضافت ياسمين: "أنا دلوقتي مركزة في الشغل يا جماعة".
وانفصلت ياسمين عبد العزيز عن الفنان أحمد العوضي بعد زواج دام بينهما لما يقرب من 5 سنوات.
جدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان" بطولة شيرين رضا، والمقرر عرضه على شبكة قنوات "MBC".